محاكم دبي تطلق مشروعاً استثنائياً لتعزيز إنتاجية الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت محاكم دبي متمثلة في إدارة الموارد البشرية عن مشروع استثنائي يستهدف تطوير نظام قياس وتحسين إنتاجية الموارد البشرية، مع التركيز على التعاون الفعّال مع كليات التقنية العليا، وعلى وجه التحديد مع كلية الشارقة للطلاب، إذ تعزز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية، بهدف تحقيق التقدم المشترك وتبادل الخبرات، ويأتي هذا المشروع في إطار التفاعل المستمر مع متطلبات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء البشري في محاكم دبي.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية عبدالواحد كلداري، المشرف العام للمشروع، التزام محاكم دبي تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الحكومية، وذلك بتسليط الضوء على دور المشروع الرائد في إيجاد آلية لقياس الإنتاجية في محاكم دبي، ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات ومنهجيات قياس الإنتاجية المناسبة والملائمة لظروف العمل في محاكم دبي.

وقالت عائشة آل علي رئيسة قسم التطوير التنظيمي رئيسة فريق عمل تنفيذ مشروع قياس إنتاجية المورد البشري في محاكم دبي، إن الهدف من تنفيذ المشروع الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي نتجت عن تطبيق مبادرة ابتكر مع الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين محاكم دبي وكليات التقنية العليا بالشارقة.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الأساتذة المختصين من كليات التقنية العليا تم عرضها على الفريق في الاجتماع الأول، كما تم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع مع نهاية شهر نوفمبر من سنة 2023 ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية الربع الثاني من سنة 2024 بإذن الله، كما تضمن الاجتماع تحديد المهام والمسؤوليات لجميع الأعضاء، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأساليب التي يمكن اعتمادها لتسهيل التواصل في ما بين الأعضاء.

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