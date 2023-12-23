كلية دبي للسياحة تستهدف تمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة التوطين، يوماً مفتوحاً للتوظيف في قطاع الضيافة بالتعاون مع أكثر من 10 مجموعات فندقية عالمية من شركائها في قطاع الضيافة في دبي، بحضور كوادر إماراتية هادفة للحصول على فرص وظيفية ضمن قطاع الضيافة.

وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة: «هذا الحدث شكل فرصة لأصحاب الأعمال وجهات التوظيف من الفنادق المشاركة للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل وتعريفهم بأهمية القطاع وعرض فرص التوظيف والتدريب في هذا القطاع الحيوي.

ونسعى من خلال التعاون المستمر مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وبالتنسيق مع شركائنا في القطاع الخاص، لتشجيع وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع الضيافة، ونتطلع لإعداد الكفاءات الإماراتية الواعدة لقيادة القطاع في المستقبل».

بدوره، قال فهد عبدالرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا: «نؤمن بأن إشراك المزيد من المواطنين في قطاع الضيافة ليس مجرد قرار تجاري استراتيجي، بل هو التزام ببناء مستقبل مستدام وغني ثقافياً وحيوياً، يسهم بصورة مباشرة في اقتصاد دولتنا ككل ودبي بصفة خاصة، إذ يوفر العمل في قطاع الضيافة تجربة مهنية ديناميكية ومجزية. فهو يسمح للأفراد بالتفاعل مع الثقافات المتنوعة، وتطوير المهارات الشخصية، والمساهمة في خلق تجارب لا تنسى للضيوف».

من جانبه، قال سيرجيو سنايدر، مدير أول منطقة للموارد البشرية - الإمارات العربية المتحدة في ماريوت الدولية: «تكمن أهمية مشاركتنا في أيام التوظيف في التركيز على جذب المواطنين للعمل ضمن المجموعة، حيث تعد الضيافة واحدة من أهم الصناعات في الدولة ونحن بحاجة إلى دمج ثقافة الضيافة الإماراتية في أعمالنا.

كما أننا نعمل على مشاريع مختلفة لتعزيز التوطين لدينا، بما في ذلك برنامج خبرة الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف المواطنين الشباب في جميع فنادق المجموعة».

من جهته، قال شاوهان راجيش، رئيس الموارد البشرية للهند والشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق إنتركونتيننتال العالمية: «نؤمن بأن المواهب المحلية أفضل سفراء للضيافة، حيث يمتلكون من الثقافة المحلية التي تجعلهم يقدمونها لضيوفنا من مختلف أنحاء العالم بالصورة اللائقة».

وأضاف: «نلتزم بتطوير وتمكين المواطنين الشباب لاستكشاف المسارات الوظيفية الواعدة في قطاع الضيافة الديناميكي.

وذلك من خلال التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية ممثلين في كلية دبي للسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال مبادرة «نافس»، وشركاء الصناعة، وتضم فنادقنا اليوم نحو 75 مواطناً على مستوى الدولة، ونأمل في مضاعفة العدد خلال السنوات المقبلة.

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