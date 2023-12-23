شرطة دبي و«هيئة الطرق والمواصلات» توزعان أدوات السلامة على مستخدمي السكوتر والدراجات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي حملة مشتركة لتوزيع أدوات السلامة المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر في المسارات المخصصة والمناطق المستهدفة في إمارة دبي، وشملت خوذة الرأس والأحزمة الفسفورية العاكسة، بالإضافة إلى علبة المياه المخصصة للدراجات الهوائية، واستهدفت سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي في المجمعات السكنية التابعة لشركتي إعمار ونخيل.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للحد من السلوكيات الخاطئة والتقليل من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية واحترام حقوق مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» لجعل الطرف أكثر أماناً والأعلى في مستويات السلامة.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية في دبي تبذل جهوداً واسعة وكبيرة من أجل ضمان السلامة لمستخدمي الطريق من خلال تكثيف عمليات التوعية المرورية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المرورية لدى أفراد الجمهور، وبالتالي الحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات نفذتا العديد من الزيارات الميدانية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي، حيث تم من خلالها تزويد المستهدفين بأدوات السلامة بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإرشادات والنصائح الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية.

هذا وقد نفذت هيئة الطرق والمواصلات خلال العام الجاري 2023 ما يزيد على 90 زيارة توعية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري، استفاد منها ما يزيد على 3000 سائق للدراجات الهوائية ومستخدم للسكوتر الكهربائي، واطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية، واستمعوا إلى إرشادات ونصائح توعية عن أسباب الحوادث المرورية وكيفية الوصول إلى مراكز الخدمة أو الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات.

ويتوجب على أفراد الجمهور الالتزام باشتراطات السلامة المرورية والمناطق المخصصة لاستخدام الدراجات الهوائية والسكوتر، بهدف الحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من هذه الفئة، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة التي تتغير حسب المنطقة، حيث إن الحد الأقصى للسرعة في المناطق السكنية والشواطئ هي 20 كلم/ساعة، علماً أن السرعة المحددة على مسار ميدان والشوارع المشتركة مع المركبات هي 30 كلم/ساعة، بينما تكون السرعات غير محددة على مسار سيح السلم والقدرة.

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