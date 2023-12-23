«الطاقة والبنية التحتية» تدعو الجمهور لإبداء رأيهم في خدماتها

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الجمهور والمستفيدين من خدماتها، للمشاركة، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم عن خدماتهم، التي تقدمها، والاطلاع على حملاتهم التوعوية، لتثقيف الناس حول مختلف الخدمات المتاحة، وتعريف الجمهور بها، وذلك من خلال الموقع والتطبيق الإلكتروني الخاص بها

ويأتي ذلك ضمن المشورة الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للحصول على تعليقات الجمهور، والعمل على تحسين جودة الحملات والمواد التوعوية، وتطوير استراتيجيات التوعية، لتلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم العامة، بالإضافة إلى التعرف على مدى فهمهم للخدمات والمزايا المقدمة، وكذلك تقييمهم لجودة المواد التوعوية، التي تم تقديمها لهم.

وتستخدم الوزارة الحملات التوعوية لتثقيف الناس حول مختلف الخدمات المتاحة لهم من قبلها، وذلك لتعريف الجمهور بالخدمات والمزايا التي تقدمها، وتشجيعهم على استخدامها، ومن خلال استبيان «شاركنا رأيك عن حملات التوعية بخدمات الوزارة»، يمكن الحصول على آراء وملاحظات الجمهور حول الحملات التوعوية الحالية.

خدمات متنوعة

وتتيح الوزارة العديد من الخدمات ذات الأولوية للجمهور، ومن بينها، خدمة تقدير قيمة أضرار الحوادث، خدمة طلب المساعدات الإسكانية، بالإضافة إلى خدمة طلب النظر في قرار المساعدة السكنية، وخدمة طلب تخفيض أو تأجيل الدعم السكني، وطلب تجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية، فضلاً عن خدمة طلب تجديد بطاقة تشغيلية للمركبات، وخدمة طلب تجديد ترخيص بحار للعمل على متن السفن .

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