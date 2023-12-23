«أجيليتي» يمنح «الصحة» الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية

المصدر: دبي - وام

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حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية من قبل معهد «أجيليتي» العالمي للأعمال المتقدمة، التي تعكس كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المؤسسية من ناحية المرونة والرشاقة في الاستجابة والجاهزية، للتعامل مع المتغيرات الصحية واستشراف المستقبل، وفق منهج واضح لإدارة كافة التحولات، كما يعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات، والريادة في مجال الرعاية الصحية.

وحققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، ما أدى إلى حصولها على نتائج متميزة في معايير الرشاقة في كافة محاور هذا الإطار، وأبرزها الرشاقة في العمليات، والرشاقة في الخدمات، والرشاقة في القدرات والموارد، وفقاً لما أعلنه معهد «أجيليتي» العالمي للأعمال المتقدمة.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن هذا الإنجاز الذي حققته الوزارة يضاف إلى سجلها الحافل في حصد المزيد من الجوائز المحلية والعالمية.

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