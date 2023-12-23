محمد القرقاوي: نفخر بكِ كنموذج عالمي للمرأة العربية

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، في اتصال مرئي عبر الإنترنت مع البروفيسورة لينا الغطمة، بإبداعاتها في مجال العمارة والتصميم، والتي تركت من خلالها بصمة في مشهد التطوير العمراني والتصميم الحضري، الذي يدمج بين احتياجات الإنسان وجماليات العمران، فأصبحت نموذجاً يتطلع إليه المصممون والمعماريون في الوطن العربي والعالم.

تهنئة

وتوجه معالي القرقاوي إلى البروفيسورة لينا الغطمة بالقول: أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لك بفوزك بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة العمارة والتصميم، ففي منطقتنا قدرات عالية جداً، وشخصيات مبدعة، واليوم أنت نموذج لإنسان المنطقة، الذي أعطى الكثير، خاصة في مجال العمارة والتصميم، الذي بدأ من منطقتنا، سواء بالإهرامات أو المنارات الحضارية في العراق أو بعلبك في لبنان، وإنسان المنطقة مصمم بطبعه، سواء للمباني أو أسلوب الحياة أو الكتابة أو الأرقام أو العلوم والفلك، ونحن نفخر بك كنموذج عالمي للمرأة العربية، التي تفوقت في هذا المجال، وبتصاميمك التي تستوحي من البيئة والأرض التي ترمز لصمود الإنسان في هذه المنطقة.

نوبل

وقال معاليه: هذه الجائزة هي نوبل العرب، ولها أهمية كبيرة، لأن حضارات المنطقة صممت إنجازات كبرى، ومعالم بقيت الأجمل والأفضل والأقرب للبيئة لآلاف السنين، واليوم نستأنف حضارتنا من خلال هذا القطاع المهم للمنطقة.

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