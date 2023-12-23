الإعلان عن الفائزين بمسابقة «مبتكرون» في دورتها السادسة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن أسماء الفائزين في مسابقة «مبتكرون» في دورتها السادسة، والتي تهدف إلى استقطاب الفرق والأفراد الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم ورعاية الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع وتوفير المواد والاحتياجات لتنفيذها من خلال «فاب لاب» الإمارات. وتلقت المسابقة عدداً كبيراً من المشاركات، وأعلنت النتائج وأسماء الفائزين والفرق المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات المؤسسة.

وفاز علي سالم علي بن غليطة المهيري، عن مشروعه نظام «أمان»، في حين فاز كل من عبدالله أحمد محمد الحمادي، وفاطمة رشيد عوض عن مشروعهما system Smart Air-Water، وفاز فريق ضم جمال عمر بشر، ومحمد براء عدنان، وفرزان صديقي، وزين كمال ريسان عن مشروعهم Solar-Powered IoT.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: يسعدنا أن نعلن عن نتائج مسابقة مبتكرون والتي شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال من الفئات المستهدفة، والتي نهدف من خلالها إلى استكشاف المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات وتكريمهم وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال مختبر «فاب لاب» الإمارات.

يذكر أن مختبر «فاب لاب» الإمارات، ومقره مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تم تأسيسه بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، حيث يعد أول مختبر تعليمي شامل للابتكار في الإمارات حاصل على عضوية منظمة الفاب لاب العالمية وتم اعتماده وفق المعايير والمواصفات الدولية لمراكز الفاب لاب حول العالم.

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