طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و اوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 23:24 و الجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 06:35 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 80 35

دبي 27 17 70 40

الشارقة 27 15 75 35

عجمان 26 17 80 40

أم القيوين 27 14 75 35

رأس الخيمة 28 15 80 40

الفجيرة 27 20 75 35

العـين 26 13 75 30

ليوا 26 14 85 35

الرويس 25 14 85 40

السلع 24 15 80 40

دلـمـا 25 20 80 45

طنب الكبرى 24 21 85 50

طنب الصغرى 24 21 85 50

أبو موسى 24 21 85 50

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