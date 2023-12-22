حمدان بن محمد يجري اتصالاً للاطمئنان على المواطنين اللذين أُصيبا في التشيك

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على الحالة الصحية لأحمد إبراهيم النجار، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس (الخميس) في العاصمة براغ، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه معهما، ويوجّه بتقديم كامل الدعم والرعاية لهما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز