شتانا في حتّا يشهد إقبالاً كبيراً بفعاليات مجتمعية ورياضية منوّعة

المصدر: البيان

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ضمن حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي الثالث، تشهد النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتّا، من تنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.. إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لمتابعة فعالياته المجتمعية والثقافية المتنوعة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية المختلفة التي يتخللها الحدث الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوفر المهرجان لمحبي رياضة الهايك "المشي في الجبال" والمغامرة فرصة لممارسة هذه الرياضة والاستمتاع بطبيعة حتّا الخلابة من خلال رحلة جبلية مشوّقة بين معالم المنطقة السياحية والتاريخية تمتد لمسافة سبعة كيلومترات، وتبدأ فعاليات الهايك التي تقدمها شركة "H.A.T- حتّا" غداً السبت اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً.

كما يمكن للمهتمين وعشاق ممارسة الرياضة الانطلاق في مغامرة لا مثيل لها للياقة البدنية على درجات ستورم الجبلية، والاستمتاع بأجواء مهرجان #شتانا_في_حتّا من خلال المرور على المعالم الطبيعية الفريدة التي تتميز بها سهول وجبال حتّا في جولة واحدة تبدأ من الساعة 10 صباحًا، حيث تجمع رياضة الدرجات الجبلية بين اللياقة البدنية والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الخلابة.

وسيتضمن "شتانا في حتّا" عرضًا مخصصًا للدراجات الهوائية سيتم تنظيمه "الأحد" 24 ديسمبر من الساعة 8- 10 صباحًا، وسينطلق 20 مشاركاً من نادي الخوانيج للدراجات، عبر المناظر الطبيعية الخلابة من قلب منطقة حتّا في طريقهم إلى بحيرة "ليم" التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات وتعتبر أحد المعالم الرئيسية لمنطقة حتّا ونقطة التقاء لعدد من الفعاليات.

ويتخلل المهرجان مسيرة للدراجات النارية سيشارك فيها 30 من الدراجين الذين سينطلقون على دراجاتهم من نادي "دبي رايدر للدراجات النارية" إلى منطقة حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر الجاري، في رحلة مشوقة ليجتمعون معاً في مقر المهرجان.

وسيشهد "شتانا في حتّا" يوم 30 ديسمبر عرضاً رائعاً للسيارات الكلاسيكية ينطلق من دبي في تمام الساعة 7 صباحًا، للوصول إلى مقر المهرجان في حتّا، وسيضم الموكب الذي يقوده عشاق السيارات القديمة تحت شعار Flat12، العديد من الطرازات النادرة التي يتم عرضها في المناسبات والفعاليات الخاصة وتشهد إقبالاً ومتابعة كبيرة لاسيما من المهتمين بتلك الهواية.

قيمة مضافة..

وحول الفعاليات المجتمعية قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان #شتانا_في_حتّا " يُشكّل الحدث في نسخته الأولى فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشتهر بها دبي خلال هذا الوقت من السنة، لاسيما في منطقة حتا بما تحتويه من مناظر طبيعية فريدة ومميزة، وهو ما يكسب المهرجان قيمة مضافة في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد من أكثر مناطق الجذب السياحي أهمية في دبي ومن المعالم السياحية المهمة في دولة الإمارات، ويحرص على زيارتها المواطنون والمقيمون كذلك السياح القادمين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت " تم اختيار الفعاليات المجتمعية التي تتضمنها أجندة المهرجان من قبل اللجنة التنظيمية، لتتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، انطلاقاً من الهدف الرئيس لمهرجان وهو إسعاد الزوار والترويج لمنطقة حتا، بفعاليات وأنشطة تعكس هوية وثقافة المكان وتفرده، ونحن سعداء بمستوى الإقبال الذي شهده المهرجان في نسخته الأولى من قبل لاسيما من جانب العائلات التي حرصت على اصطحاب أطفالهم، وحرصهم على المشاركة في أنشطته المختلفة والاستمتاع بأجوائه المميزة".

حملة وجهات دبي..

وجهات دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن أحدث الاحصائيات تشير إلى تصدّر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة.

وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع "بارك سليب فلاي" الأمربكي،. تصدّرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث "غوغل" عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.



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