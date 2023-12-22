محمد بن راشد يهنئ لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم. مؤكداً سموه فخره بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم .. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم واستخدمت مواد من بيئتها المحلية .. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية .. فخورين بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة.».

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