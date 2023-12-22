وزارة الخارجية تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا في جمهورية التشيك

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ. مشيرة إلى حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية.

وكانت الوزارة قد دعت يوم أمس الخميس، جميع المواطنين في بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار"، كما دعت المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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