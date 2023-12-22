محمد بن زايد يهنئ رئيس صربيا بفوز الحزب التقدمي في الانتخابات البرلمانية

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش، بفوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " أهنئ رئيس صربيا، الكسندر فوتشيتش، بفوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متمنياً له مزيداً من النجاح في قيادة شعبه نحو التقدم والنماء. الإمارات وصربيا ترتبطان بعلاقة شراكة إستراتيجية شاملة وتواصلان العمل معاً لتحقيق أهداف هذه الشراكة لمصلحة شعبيهما".

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