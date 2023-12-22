خطة للتحوّل إلى الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ مبادرة خضراء جديدة، موجّهة لشركات توصيل الطلبات، وتتلخّص هذه المبادرة في خطة للتحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في قطاع توصيل الطلبات.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات، وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

جهود

وقال مهند خالد المهيري مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام، وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة، تماشياً مع رؤية دبي 2030، الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حالياً مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف المهيري: تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات، وبالشراكة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، قد بدأت باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية، لتكون ملائمة وتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.

استهلاك

وتتضمن الخطة إنشاء محطات شحن موزعة على جميع أرجاء إمارة دبي، لتوفير الممكنات للتحول التدريجي للدراجات الكهربائية، التي ستسهم بلا شك في تخفيض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من سلوكيات القيادة السلبية، باستخدام التكنولوجيا المميزة، التي تتمتع بها الدراجات الكهربائية، والمتفوّقة على نظيرتها النارية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خفض نسبة الحوادث.

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