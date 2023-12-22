الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة والقطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الاثنين 1 يناير المقبل عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

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