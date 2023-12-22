«بنك المهارات الحكومية» حاضنة الكفاءات الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شكل مشروع بنك المهارات الحكومية منذ إطلاقه في العام 2018 حاضنة للخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الحكومة الاتحادية.

وتقوم فكرة المشروع الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على حصر وتحديد الخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الحكومة الاتحادية وتوثيق ذلك إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشروع (skillsbank.fahr.gov.ae).

وأظهرت بيانات صادرة عن «الهيئة» أن عدد المسجلين في موقع بنك المهارات الحكومية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي بلغ 3324 شخصاً وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز