«بيت الخير»: 44 مليون درهم للأسر المواطنة الأقل دخلاً

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية بيت الخير عن إنفاقها 44 مليون درهم، لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، من خلال برنامج «أمان»، الذي يقدم لهذه الأسر مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري.

وأكدت الجمعية أن دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً يأتي في مقدمة أهدافها، والتزاماً منها بالهدف الأول، الذي يتصدر خططها الاستراتيجية، والذي ينص على «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة»، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية نحو مجتمع الإمارات، وتعزيزاً للتكافل والتراحم.

وأنفق «أمان» على أسر الأيتام وأصحاب الهمم وأسر الشباب الناشئة نحو 10 ملايين و573 ألف درهم، فيما تعهدت «بيت الخير» بتعزيز التحصيل العلمي لأبناء الأسر المعسرة، من خلال برنامج «تعليم»، حتى يستكملوا تعليمهم، ويتمكنوا من دخول سوق العمل، من خلال مشروع «تيسير» لدعم الطلبة في سائر المراحل، وتوفير احتياجاتهم المدرسية والجامعية، والذي وصل ما أنفقه حتى نوفمبر قرابة 6 ملايين و484 ألف درهم.

وعززت «بيت الخير» معاش الأسر المواطنة المحتاجة، من خلال برنامج «حافز»، للارتقاء بمستوى حياتها وظروفها، ويضم مشاريع دعم الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية ومشروع صيانة منازل الأسر المحتاجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز