«شبكة الاتصال الحكومي» تستعرض أفضل ممارسات الهوية والتسويق

المصدر: دبي- وام

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أكدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اجتماعها الدوري الختامي للعام 2023، دور المنصة التي تضم مديري الاتصال الحكومي في تنسيق التواصل المباشر والتفاعلي والمؤثر لمختلف الجهات الحكومية بدبي مع الجمهور المحلي والعالمي.

ويأتي الاجتماع، الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، في إطار الجهود المستمرة للشبكة لتعزيز توحيد الجهود بين مختلف الجهات وفي مختلف القطاعات، لترسيخ مكانة دبي الريادية في مجال الاتصال الحكومي بما يواكب التطلعات المستقبلية لتحقيق المراكز الأولى لدبي في شتى المجالات.

تكامل الأدوار

وأكد المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، أن التعاون المتميز بين إدارات الاتصال الحكومي في دبي تحقق بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وفتح قنوات دائمة للتواصل فيما بينها، برؤية استشراف المستقبل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبروح الفريق الواحد في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشدداً على مواصلة تطوير آليات العمل في مجال الاتصال الحكومي وتوزيع المسؤوليات وتنسيق الجهود لتحقيق تعاون بنّاء ومثمر يسهم في إنجاز المهام ودعم تنفيذ الخطط الحكومية الطموحة.

من جهتها، أكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أهمية الاتصال في تقديم قصة النجاح الملهمة التي تكتبها دبي كل يوم، وفي التعريف برسالتها الحضارية وقيمها العالمية، وفي تعزيز التواصل بين حكومة دبي والمواطنين والمقيمين والزوار من 200 جنسية، لافتةً إلى أن شبكة الاتصال الحكومي تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتنسيق الرسائل الاستراتيجية.

ورحبت بالأعضاء الجدد الذين انضموا للشبكة، وأضافت أن شبكة الاتصال الحكومي نجحت منذ تشكيلها في المساهمة بتعزيز حضور ومكانة وهوية وسمعة دبي على المستويين المحلي والعالمي، واليوم وصل مفهوم الاتصال الحكومي لنضج متقدم بجهود جميع أعضاء الشبكة الذين عززوا ثقة المجتمع بالقرارات والاستراتيجيات الحكومية، وذلك من خلال نشر الوعي بالمبادرات والخدمات الحكومية المتنوعة، وبناء شراكات استراتيجية مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية المعنية بالاتصال الحكومي التفاعلي.

مستجدات

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الشبكة مستجدات الاتصال الحكومي وأبرز الممارسات الناجحة في الجهات الحكومية، وذلك في إطار سعي الشبكة نحو بناء نظام متكامل ورفع مستوى التنسيق ونشر المعرفة وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية.

من ناحيته، استعرض عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في مؤسسة دبي للإعلام، الهوية المؤسسية الجديدة لدبي للإعلام، حيث سلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب مكانة دبي كمركز إعلامي عالمي رائد ومتطور، وتقدّم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة ذات مواصفات عالمية، تراعي الهوية الوطنية لمجتمع دولة الإمارات، وتواكب الصعود المتواصل لأهمية الإنتاج الإعلامي الجديد والحصري وصناعة المحتوى الذي يجتذب جمهوراً جديداً من مختلف الشرائح محلياً وعالمياً، وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة إلى جانب القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي.

من جانبها، أكدت موزة باليوحة، نائب رئيس عمليات تسويق العلامة التجارية والفعاليات بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، دور مهرجان دبي للتسوق في دعم قطاع السياحة في دبي وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأشارت إلى أن المهرجان هو من فعاليات التسوق السنوية الأطول استمرارية في العالم، وقد حقق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية من خلال الأنشطة المبتكرة، والتجارب الاستثنائية، والجوائز المتميزة، وكذلك من خلال استخدامه طرقاً إبداعية في الاتصال والتسويق والترويج لدبي كوجهة رائدة للتسوق والسياحة، قادرة على جذب الزوار من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم كل ما هو جديد ومميز لضيوف المهرجان، بما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

من جهتها، قدمت إيزابيل جاننجز، مستشار أول للاتصال من مؤسسة دبي للخدمات الصحية الأكاديمية، عرضاً تناول مشروع بناء الهوية المؤسسية للمؤسسة باسم «دبي الصحية»، مستعرضة نموذج تطوير هوية موحّدة للمؤسسة التي تشكل أول نظام أكاديمي متكامل للرعاية الصحية في دبي، محوره صحة الأفراد والمجتمع، يركز على الابتكار والتكنولوجيا الطبية والبحث العلمي.

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