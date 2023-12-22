«البنية التحتية» تطرح 6 مناقصات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تبدأ وزارة الطاقة والبنية التحتية طرح 6 مناقصات للعديد من المشروعات خلال هذه الفترة، تشمل إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار بعجمان، وتأهيل مبانٍ حكومية.

وتتضمن المناقصات التي تم تحديد آخر موعد للتقديم لها 3 يناير المقبل، تقديم خدمات استشارية هندسية «دراسة وتصميم»، لمشروع إنشاء وإنجاز مركز شرطة شامل بالمدينة في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم نماذج مساكن للمواطنين في مناطق مختلفة بالدولة، عبر تصميم النماذج واستكمال تخطيط الموقع العام.

وتشمل كذلك تقديم خدمات هندسية استشارية من خلال دراسة وتصميم وإشراف، لتطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، وذلك ابتداءً من تقاطع منطقة البديع، وحتى الطريق الاتحادي أم القيوين بمنطقة فلج المعلا E55، حيث تتضمن الأعمال دراسة الوضع القائم ومستجدات الحركة المرورية، الناتجة عن التجمعات العمرانية المستحدثة من جسر البديع حتى تقاطع 7، وتقديم الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلى تطوير جسر تقاطع الإمارات مع شارع الشارقة الذيد «جسر 7»، وذلك وفق المستجدات المرورية الناتجة بالمنطقة ومواءمتها بالمقترحات السابقة، فيما تتضمن متطلبات المشروع أيضاً دراسة توسعة شارع الإمارات من «جسر7»، حتى الطريق «E55»، من خلال تحديث الدراسات المرورية وتطوير التصاميم السابقة حسب الحاجة.

وتتضمن المناقصات أيضاً، إضافة وتأهيل لمبنى وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في أبوظبي، حيث العمل المطلوب هو إنشاء مبنى معهد قضائي، وإعادة تأهيل في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، فيما حددت الوزارة آخر موعد للتقديم 10 يناير.

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