ورشة عمل لصناع البودكاست للتعريف بتكنولوجيا الصوت وتقنية «دولبي أتموس»

المصدر: دبي - البيان

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نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع شركة دولبي العالمية، ورشة عمل بعنوان «مستقبل تكنولوجيا الصوت.. تجربة دولبي أتموس»، بهدف رفع قدرات صناع البودكاست لتطوير سرد القصص للمستمعين من خلال تقنية الصوت دولبي أتموس، وذلك بحضور صناع المحتوى الصوتي من أصحاب البودكاست.

وتأتي الورشة التي شارك فيها كل من ربيع حمزة، مدير إدارة المحتوى في دولبي الشرق الأوسط وأفريقيا، وادوين ويلسون مهندس الصوت في دولبي، في سياق جهود نادي دبي للصحافة المستمرة، لتعزيز نمو صناعة البودكاست في المنطقة، وتوسيع دائرة الاستفادة منه باستضافة أهم الجلسات المعرفية والورش التدريبية المتخصصة.

تمكين

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «إن أثر ورش العمل في استعراض خبرات متميزة، أسهم في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مجال صناعة المحتوى الصوتي وإبراز مقومات نجاح البودكاست وكيفية تمكينه من الاستمرارية والانتشار، مشيرة إلى حرص النادي على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات لمشاركة تجاربها، وتمكين المواهب لتحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي».

وأوضحت أن جهود نادي دبي للصحافة المستمرة في هذا المجال، من خلال الجلسات المعرفية وورش العمل التدريبية التي ينظمها على مدار العام، تهدف لإعطاء دفعة قوية لصناعة المحتوى الصوتي من المنطقة العربية، والعمل على تمكين فرص الوصول بالبودكاستر العرب إلى أعلى مستويات التميز، مؤكدة أن مكانة دبي الريادية كمركز إعلامي محوري، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة، يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة نمو الصناعة الإعلامية الجديدة عبر فعاليات احترافية تراعي مختلف جوانب هذه الصناعة وفي مقدمتها التكنولوجيا وبناء القدرات.

إثراء المشهد السمعي

وقال كاران كروفر، المدير الأول لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في دولبي: «يسعدنا بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، لنبدأ معاً رحلة تحويلية لتمكين صناع البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويدهم بمهارات الاستفادة من تقنيات دولبي أتموس الإبداعية»، مشيراً إلى أن تسليط الضوء على تجربة سرد القصص والارتقاء بها، وتمكين المبدعين من صياغة قصص غامرة، يساعد في إثراء المشهد السمعي للجماهير في جميع أنحاء العالم.

سرد القصص بالصوت

وخلال الورشة استعرض ربيع حمزة، جملة من الموضوعات المتعلقة بكيفية الوصول إلى صوت ناجح عبر تفصيل مختلف مراحل العمل على البودكاست، فضلاً عن معايير الوصول الناجح إلى الجمهور عبر سرد القصص، وذلك في ضوء الخبرة التي كونتها منصة «دولبي أتموس»، والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم العربي في مجال إنتاج الصوت.

وقال حمزة: «تعمل دولبي مع مجموعة واسعة من صناع البودكاست بتعدد أنواعه الذين يستفيدون من تقنيات دولبي أتموس لتحسين سرد القصص للمستمعين، حيث يتم حالياً إنشاء ملفات «دولبي أتموس بوكاست» والقصص الصوتية والكتب الصوتية من خلال تطبيقات مثل: Audible وأنغامي وWondery وNational Geographic وAudio Up وQCODE وGen-Z Media وCurtCo من خلال توفير محتوى متميز وبجودة صوت عالية جداً، تقوم «أنغامي»، أفضل خدمة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوزيع كل من Atmos Music وAtmos Podcasts على منصتها لمشتركي خدمة أنغامي بلاس وأنغامي غولد.

بدوره، تحدث ادوين ويلسون، حول مهارات وضع الأصوات وتحريكها بدقة ثلاثية الأبعاد، باستخدام تقنية دولبي أتموس التي توفر مزيداً من التفاصيل والوضوح والعمق لتجربة الاستماع للبودكاست.

كما شارك ويلسون الحضور مهارات الحوار والاستماع وكيفية التمييز بين أصوات الخلفية المختلفة، بغض النظر عن نوع البودكاست، حيث تمنح هذه التقنيات إحساساً حقيقياً بالواقعية وتخيل المشاهد بصرياً باستخدام الإشارات الصوتية.

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