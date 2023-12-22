شرطة دبي تستعرض مستقبل التقنيات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بفندق «أتلانتس» فعاليات مُلتقى متعاملي شرطة دبي الخامس، لمناقشة مستقبل الخدمات الشرطية نحو استخدام التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، بمشاركة 231 متعاملاً.

افتتح الملتقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل محمد السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

وأكد اللواء العبيدلي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وضعت هدفاً استراتيجياً في خطتها الاستراتيجية، وهو تعزيز السعادة وجودة الحياة، من خلال الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية المتقدمة، التي تسهم في تطوير الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتسخير كافة الإمكانات الذكية المتاحة، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعاملات الرقمية، وإنشاء مراكز الخدمة الذكية SPS.

وأضاف اللواء العبيدلي أن مراحل تطور مفهوم الخدمات في شرطة دبي، شهدت محطات عدة منذ عام 2000 وحتى 2012، حيث بدأت شرطة دبي رحلتها نحو التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للمتعاملين، وفي 2013، تقديم خدمات بواسطة الهاتف الذكي، أما في 2018، فتم تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية، وبدأت شرطة دبي في 2021، بتطبيق سياسة 360 درجة، لتقديم خدمات استباقية لكافة المتعاملين.

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