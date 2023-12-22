«قمة المليار متابع» الثانية بمشاركة مؤثرين جدد 10 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «قمة المليار متابع» عن مشاركة مجموعة جديدة من أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، في نسختها الثانية، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «لنتواصل».

وتضم القائمة 12 صانع محتوى يمتلكون أكثر من 160 مليون متابع، تضيء القمة على قصص نجاحهم وخبراتهم في صناعة محتوى العلوم، الرياضة، الطهي، وأسلوب الحياة، لإلهام الجيل الجديد من صناع المحتوى.

صنّاع الابتسامات

وتستضيف القمة السوري أسامة مروة، الملقب بـ«أوسي»، الذي انطلق في عالم صناعة المحتوى عام 2019 وحصد 13.5 مليون متابع بفضل محتواه الممتع والمفيد، وترشح لجائزة People’s Choice Awards كما تألق كمقدم لحفل جوائز «نيكلوديون للأطفال».

كما يشارك في القمة الفلسطيني وسام قطب، وهو من نجوم الكوميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه 10 ملايين متابع، ويتميز بمحتواه المبدع في الموسيقى والسكيتشات الكوميدية. بالإضافة إلى السوري غيث مروان الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عالمية تبلغ 15.3 مليوناً، وحصد جوائز عدة.

محتوى متنوع

ويحضر القمة من الأردن أحمد أبو الرب، الذي يروي قصصاً ممتعة، ويتابعه 14.5 مليون شخص، وهو مبدع متعدد المواهب، فاز بجائزة «نجم وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط» في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور أخيراً.

كما يشارك في القمة سيف شواف، أحد أبرز صناع المحتوى في كندا، ويحظى بـ12 مليون متابع، وهو معروف بسلسلته الإبداعية «المواهب في الشوارع»، وعبدالله الطحان، وهو صانع محتوى ترفيهي ساخر، حظي بإعجاب 10.7 ملايين متابع.

وتنضم إلى قمة المليار متابع، بشاير جمعة، المعروفة بـBJ Life، وهي من أشهر مدوني أسلوب الحياة في الكويت ولديها نحو 16 مليون متابع. ومن ضيوف القمة، الأردنية رغد فهمي، وهي طالبة في طب الأسنان ومؤثرة في قطاع الأزياء، ولديها 11.5 مليون متابع.

ويشارك في «قمة المليار متابع» نخبة من صناع المحتوى المتخصصين في العلوم، منهم من مصر عبدالله عنان، المهندس والعالم الذي يخاطب بمحتواه 13 مليون متابع من خلال تجاربه العلمية عبر قناته على يوتيوب «شارع العلوم»، سعياً إلى نشر فلسفة أن المعرفة ليست فقط مجموعة من المعلومات، بل تجربة حياتية ممتعة.

ومن أعلام الإعلام المشاركين في القمة اللبناني مالك مكتبي، الذي يقدم برامج تلفزيونية ويدير شركة Beyond Imagination للمحتوى، ويتمتع بشعبية كبيرة تتجاوز 14 مليون متابع، بفضل رسالته ودوره في دعم وتمكين الشباب.

ومن نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع الطهي، يشارك الشيف شاهين، العراقي الذي تحول من مهندس معماري إلى طاهٍ محترف، ويجذب 14.1 مليون متابع، وهو من أهم المؤثرين في هذا المجال في الشرق الأوسط.

وينضم إلى قمة المليار متابع، في قطاع المحتوى الرياضي، النجم الفرنسي شون غارنييه، أفضل لاعب في عالم كرة القدم الحرة على مستوى العالم، والمعروف بمحتواه الفريد الذي يجمع بين كرة القدم الحرة، كرة الشوارع، «البريك دانس»، والموسيقى، ما أسهم في زيادة شعبيته ومتابعته من قبل 13 مليون متابع.

وتستند النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» إلى النجاح الواسع الذي حققته الدورة الأولى، التي جمعت أكثر من 75 متحدثاً و6,500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل. وتتطلع القمة إلى تقديم نسخة استثنائية في عام 2024، حيث ستضم أكثر من 100 متحدث، بالإضافة إلى 7,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بينهم 3,000 من صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين والمبدعين. ويتاح للجمهور حضور القمة والاستفادة من محتواها الغني، ولقاء كبار مشاهير العالم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://1billionsummit.com

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