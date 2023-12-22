معرض شرطي للتدريب الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شرطة أبوظبي معرض مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك في مديرية شرطة العين بهدف تعريف منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي ببرامج وأنظمة التدريب الافتراضي الحديثة والمطورة داخلياً وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير قدرات منتسبيها التدريبية ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة، لافتاً إلى الاهتمام بإعداد كوادر شرطية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة واستشراف المستقبل ضمن توجهات حكومة أبوظبي.

وقال العميد حمد خلفان الشين، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة العين، إن للمعرض دوراً بارزاً في التعريف بأهمية دور مركز التدريب الافتراضي في رفع كفاءة تدريب المنتسبين من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وأوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن المعرض ركز على التعريف بالسيناريوهات الافتراضية والتي يمكن تسخيرها في مواجهة الأزمات بأقل التكاليف، مؤكداً سعي المركز المستمر في تطوير العملية التدريبية وتوظيف أفضل الأجهزة والتطبيقات الذكية العالمية. وجرى عرض 8 سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية شملت التحقيق في الحرائق الافتراضي، ونظام تحريز أدلة مسرح الجريمة الافتراضي، وسيناريو تفتيش المباني للأمن السيبراني الافتراضي، والنظام الافتراضي للتوعية من المخدرات، ونظام الإسعافات الأولية الافتراضي، وسيناريو إجراءات المطار لأصحاب الهمم من فئة التوحد الافتراضي، والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التعليم والمعرفة.

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