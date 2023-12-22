بلدية دبي تواصل خطط التطوير وتشجيع رواد الأعمال

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت بلدية دبي مواصلة تنفيذ خطط ومشاريع تطويرية تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويكفل لأفراده مستقبلاً الرقي إلى مستوى توقعاتهم، بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل، وتركز خطة دبي الحضرية 2040 على المحافظة على طبيعة حتا، ضمن أعمال لجنة تطوير حتا، وتعزيز تنافسيتها السياحية، وتنميتها وإعمارها بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الفرص، لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، بما يدعم تنشيط السياحة وتشجيع رواد الأعمال، وفق ضوابط للحفاظ على هويتها الجغرافية المميزة.

تطوير

وتستهدف الخطة استكمال تنمية وتطوير حتا، خلال العشرين عاماً المقبلة، من خلال تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية بالمواءمة مع حملة «شتانا في حتا».

وتنفذ بلدية دبي مشاريع في إطار الخطة الشاملة لتطوير حتا، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأنجزت بلدية دبي زراعة 43 ألفاً و322 شجرة في منطقة حتا، خلال الأعوام 2015-2020، بمساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، وذلك في الطرق الرئيسية والجبال والمحميات الطبيعية والوديان، وتم زراعة أشجار السدر والسمر والنخيل، وحرصت البلدية على زراعة العديد من الأصناف النباتية لتعزيز المسطحات الخضراء، كالزهور والمغطيات الترابية والأسوار النباتية وأشجار النخيل والشجيرات، وذلك على الطرق والحدائق العامة.

وتم استكمال المشروع في عام 2022، وتضمنت المرحلة الأولى زراعة 10 آلاف شجرة في عدة مواقع في منطقة حتا، إضافة إلى زراعة 3 ساحات في شعبية «مكن»، وتعتزم بلدية دبي في المرحلة الثانية زراعة 47 ألف شجرة لغاية ديسمبر2025.

وأوضحت بلدية دبي أن عدد الأشجار المزروعة في منطقة حتا خلال الأعوام السابقة بلغ 60 ألفاً و109 شجرات، وإجمالي أعداد الأشجار المتبقية من المستهدف يبلغ 100 ألف شجرة.

سوق حتا

وقامت بلدية دبي بتشغيل وتفعيل سوق حتا من ضمن المشاريع، التي تنفذها لجنة تطوير حتا، بهدف تحويل السوق من الطابع الموسمي إلى سوق فعال على مدار العام، مع الحفاظ على الغرض الرئيسي منه لعرض منتجات مزارعين حتا، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى«3-6» أشهر، حيث تتضمن مجموعة من الحلول السريعة، التي يمكن من خلالها ضمان استغلال السوق بصورة أكبر ورفع مستوى الإقبال عليه من قبل أصحاب المصالح من جهة والجمهور والزوار من جهة أخرى، وخطة عمل طويلة المدى أكثر من 6 أشهر، حيث يتم العمل بها بعد تفعيل وتنشيط الحركة في السوق في الطابق الأرضي والساحات الخارجية بناء على تنفيذ الخطة قصيرة المدى.

وأطلقت بلدية دبي فعالية سوق حتا، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف دعم وتشجيع التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة حتا وعرض منتجاتهم، وتعزيز مكانة السوق وزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة، التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية، وتشكل هذه الفعالية خطوة داعمة لتفعيل سوق حتا وتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي له، من خلال دعم المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة من أهالي حتا، لعرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية، التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي.

ويعتبر السوق فرصة للاستمتاع بجولة ترفيهية وتسويقية في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة، وقضاء أوقات ممتعة، حيث ستتضمن الفعالية عدداً من البرامج الترفيهية مثل، ورش الأطفال ومنصات البيع التجارية للأطعمة والقهوة، والأزياء التقليدية، والمنتجات المحلية، التي تشتهر بها منطقة حتا مثل، العسل والتمور، إضافة إلى توفر منصات لتسويق وعرض المشاريع المنزلية والحرفية، التي يبرع بها سكان المنطقة.

حدائق

ويوجد في حتا حديقة التلة، التي تتضمن العديد من المرافق والخدمات وهي: خدمات الملاعب الرياضية، ومضمار للمشي بطول 800 متر داخل الحديقة، وخدمات مسابح الحديقة «مسبح للرجال» مجاني، وتم توفير مناطق الشواء ومناطق ألعاب الأطفال مهيأة لاستخدام أصحاب الهمم، إلى جانب خدمات المرافق العامة (دورات مياه)، وخدمات المطاعم والمقاصف، ومواقف مجانية للزوار وأجهزة لياقة بدنية، وجلسات واستراحات، كما تتوفر في الحديقة تسهيلات لأصحاب الهمم: إذ تقدم الحديقة العديد من التسهيلات والخدمات لأصحاب الهمم، حيث صممت الحديقة لخدمة هذه الفئة من المجتمع، واضعين في الاعتبار أن جميع الخدمات والمنشآت والمرافق تقدم تسهيلات متميزة لهم، حيث إنه تم توفير مواقف لهم بالقرب من بوابات دخول الحدائق وتم مراعاة انسيابية الممرات، كما تم توفير دورات مياه.

فيما تتضمن حديقة الوادي في حتا العديد من المرافق والخدمات وتشمل: مضماراً للمشي بطول 800 متر داخل الحديقة، ومناطق الشواء ومناطق ألعاب الأطفال (مهيأة لاستخدام أصحاب الهمم)، إضافة إلى خدمات المرافق العامة (دورات مياه) وخدمات المطاعم والمقاصف، وتوفير مواقف مجانية للزوار وأجهزة لياقة بدنية وجلسات واستراحات، كما تم توفير تسهيلات لأصحاب الهمم.

مواعيد

وتفتح هذه الحدائق أبوابها من الاثنين إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً حتى 11:00 مساء، ومن الجمعة إلى الأحد من 08:00 صباحاً حتى 11:30 مساء، وفي العطلات الرسمية من 08:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز