«كهرباء دبي» تدعم تمكين الشباب لقيادة العمل المناخي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص على دعم الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ونعمل في الهيئة على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي.

ونواصل تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لترسيخ مشاركة الشباب، وسماع صوتهم، وتمكينهم بالمعارف والتقنيات والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي، ونؤمن بقدرة الشباب على تقديم رؤى مبتكرة من زوايا جديدة لإيجاد الحلول لمواجهة التغيّر المناخي.

كفاءات وطنية

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بصقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة وتنمية قدرات الجيل المقبل من قادة الاستدامة والمبتكرين الشباب من خلال «أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي»، وشراكاتها مع عدد من أكبر الجامعات ومراكز البحوث العالمية، إلى جانب برامجها المبتكرة التي تحفز الشباب على البحوث والتطوير.

وتدعم الهيئة مجلس شباب الهيئة لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد، ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أطلق مجلس شباب الهيئة العديد من المبادرات لتوطيد أواصر التعاون مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما أطلق أكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب، ونظم المجلس 73 فعالية، وقرابة 20 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 7 منتديات ومؤتمرات عالمية، وأجرى 8 مقارنات معيارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى انتداب عدد من أعضاء المجلس في 3 من البرامج الوطنية والعالمية.

وقامت مجموعة من الشباب بتمثيل الهيئة في المحافل الدولية ومنها مشاركة عدد من شباب الهيئة في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية الذي أقيم في مدينة ناغويا، اليابان؛ وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC YPP) لعامي 2021 و2023؛ وبرنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، إحدى مبادرات وبرامج مؤسسة وطني الإمارات وفي خطوة تؤكد على دور المجلس البناء في تحقيق الخطط الوطنية، تم اختيار نائب رئيس مجلس شباب الهيئة ليكون أحد أعضاء مجلس دبي للشباب، ونالت رئيسة المجلس وسام دبي للتميز الحكومي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021.

مستقبل مستدام

ونظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب الهيئة حلقة شبابية تحت عنوان «التحول نحو مستقبل مستدام»، تضمنت عدداً من المحاور والمواضيع المتعلقة بالاستدامة البيئية.

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