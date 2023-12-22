محاكم دبي تحتفي بإنجازات «الجوهرة» في مجال تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

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احتفى طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بإنجاز فريد حققه مجلس الجوهرة النسائي، الذي نال المركز الثالث في مجال تمكين المرأة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار الالتزام الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجميع.

وأعرب طارش المنصوري عن فخره بالقيادة الفعالة للرئيس الفخري للمجلس القاضي ابتسام البدواوي، مظهراً أهمية هذا الإنجاز كنقطة تحول نحو تحقيق تقدم مستدام في مجال تمكين المرأة.

وأكد المنصوري التزامهم وسعيهم الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة مشيداً بالرؤية الراسخة للمجلس في بناء مجتمع يقوم على قيم المساواة وتوفير الفرص للجميع، وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر في تحقيق طموحات المرأة وتوفير بيئة تسمح لها بتحقيق إمكانياتها الكاملة، مؤكداً على أنه يشكل خطوة مهمة في بناء مجتمع يستند إلى مبادئ المساواة وتوفير الفرص للجميع.

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