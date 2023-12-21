"طرق دبي" تعلن عن تنفيذ عن مبادرة خضراء جديدة في توصيل الطلبات

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ مبادرة خضراء جديدة موجّهة لشركات توصيل الطلبات، وتتلخّص هذه المبادرة في خطة للتحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في قطاع توصيل الطلبات.

كما تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

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