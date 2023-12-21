رئيس كازاخستان يقلّد سفيرنا «وسام الصداقة»

المصدر: أستانا - وام

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منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى الجمهورية، وسام «دوستيك» (وسام الصداقة) من الدرجة الثانية تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وأشاد توكاييف، خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا، بالعلاقات الدبلوماسية الوطيدة التي تربط الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبالمكانة المرموقة التي تتبوؤها الإمارات على الصعيد الدولي، وأعرب عن تمنياته لقيادة دولتنا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب العريقي عن شكره واعتزازه بمنح توكاييف الوسام الرفيع له، وتمنياته لجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من الازدهار والرخاء. كما ثمن جهود البلدين وحرص قيادتيهما على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.

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