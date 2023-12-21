تعاون بين «تنمية المجتمع» في دبي و«إرادة»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، اتفاقية تعاون يتم بموجبها تنسيق تبادل المعلومات ضمن النظام الموحد لإدارة الحالات الإنسانية «UCMS» الذي تشرف عليه الهيئة. وقع الاتفاقية في مبنى الحضيبة المبنى الرئيسي لهيئة تنمية المجتمع أمس، كل من ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في الهيئة وعبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة.

وسيعمل الطرفان على ضمان المراجعة الدورية لمستويات الأداء للخدمات المشتركة والمراجعة الدورية لملاحظات المتعاملين ذات الصلة بتطبيقات هذه الاتفاقية. وقال ميثاء الشامسي: «نأمل أن يساهم انضمام المزيد من الجهات لنظام إدارة الحالات الإنسانية الموحد في تسليط الضوء بشكل أكبر على حجم وطبيعة احتياجات أفراد المجتمع ويعزز بشكل مهم من التكامل في تقديم الخدمات».

من جهته قال عبد الرزاق أميري: «إطلاق النظام الموحد سيساهم في تكامل رحلة المتعامل والارتقاء بمستوى الخدمات».

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