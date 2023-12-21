المخيم الكشفي العربي يكرم القيادات والشركاء

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 33 والذي تقام فعالياته في منطقة المرموم، نخبة من قيادات الحركة الكشفية والمرشدات في الدولة والمؤسسات الراعية والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام المشاركين في المخيم.

حضر حفل التكريم الدكتور عبدالله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية والدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس اللجنة المنظمة العليا للمخيم وأعضاء اللجنة الكشفية العربية وعبد الرحمن رفيع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم والدكتورة هدى المطروشي مدير جمعية مرشدات الإمارات والدكتور هاني عبد المنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ورؤساء الوفود العربية الـ 19 المشاركة في المخيم وأعضاء الوفود وجمع كبير من الجمهور.

وألقى الدكتور الدرمكي كلمة في الحفل أكد فيها دعم القيادة الرشيدة لكل الأنشطة الشبابية والرياضية في الدولة، مشيراً إلى أن القيادات المكرمة كان لها بصمات كبيرة وواضحة في تطور العمل الكشفي الإماراتي وتحقيقه للكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية سواء على المستوى المحلي أم العربي والدولي.

وأوضح أن ما شاهده من الشباب والشابات المشاركين في المخيم وتفاعلهم مع كل الأنشطة المصاحبة للمخيم سواء أكانت ورشاً أم محاضرات أم زيارات ميدانية أم أنشطة بيئية يؤكد أن المخيم سيحقق كل الأهداف التي أقيم من أجلها، خصوصاً أنه أول مخيم كشفي عربي يشهد مشاركة 1500 من منتسبي الحركة الكشفية العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز