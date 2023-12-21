«أطلق» ضمن أفضل 3 مبادرات تمكين رقمي للمرأة في دول مجلس التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختيرت مبادرة «أطلق» ضمن أفضل 3 مبادرات خليجية في فئة أفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الخامسة، التي أقيمت بمعايير عالمية تمكن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون من المشاركة في المعرفة وتحقيق الريادة في مستوى ممارسات الحكومة الرقمية، لما توفره من منصة للتنافس بين الجهات الحكومية في مجال الحكومة الرقمية بما يساعد في نشر المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية لدول مجلس التعاون.

وتحظى مبادرة «أطلق» برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتنظيم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأسست عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، ليعلن بعدها عن إطلاق دفعته الخامسة التي فتحت معها الباب لمشاركة الشباب جنباً إلى جنب مع أخواتهن من الشابات للمرة الأولى، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، سعياً لتأهيل قادة المستقبل من الجنسين لتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال والقطاع الاقتصادي.

ورسخ البرنامج التدريبي أفضل بيئة داعمة ومحفزة لشباب وشابات الإمارات، بما يؤهلهم للوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، وقد بلغ إجمالي المنتسبين بجميع الدفعات الخمس 261 منتسباً وتجاوزت طلبات التسجيل 5.500 طلب التحاق، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2.500 جلسة تدريبية، سجلت ما يزيد على 105 آلاف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1.100 شهادة معتمدة.

وبلغ برنامج «أطلق» المنافسة النهائية مع كل من برنامج «تمكين المرأة» الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج «مكين» لتنمية قدرات المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان.

رمز عالمي

وبهذه المناسبة تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي قدمت كل الدعم والرعاية والاهتمام والتشجيع للمرأة الإماراتية لتصل إلى هذا القدر من التمكين في جميع المجالات، فضلاً عما تبذله سموها وما زالت تبذله لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم شعبها، إضافة لكونها رمزاً عالمياً يفتخر به كل إماراتي وعربي، لجهودها ومبادراتها وعطائها السخي، لدعم المرأة في الإمارات والعالم.

وأعربت عن فخرها بالمكانة الرائدة التي حققتها مبادرة «أطلق» على الصعيد الخليجي، مؤكدة أن دولة الإمارات برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت مقراً عالمياً لتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة واستشراف وتصميم النماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل.

وقالت: «نعمل بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على تعزيز التعاون مع شركائنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، لما قدمه منذ انطلاق المبادرة لترجمة توجهات الدولة وتوظيف مفهوم الإبداع والتميز في تأهيل جيل مواكب للتطور التكنولوجي العالمي، بما يعزز خبرات رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة للعبور إلى المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وخلق بيئة أكثر تنوعاً ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة».

وأضافت: «ما حققته مبادرة «أطلق» من إنجازات منذ إطلاقها يحثني على الإشادة بالجهود المميزة لفريق عمل البرنامج التدريبي.

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