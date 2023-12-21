حاكم أم القيوين يؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية

المصدر: أم القيوين - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية وسياساتها في العالم، وتطوير الخطط التنموية للمشاريع والشركات التي تخدم عمل الاقتصاد، لتكون الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الاقتصادي، ووجهة استثمارية جاذبة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. و

اطلع سموه خلال لقائه مع معالي عبد الله بن طوق على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري للدولة، وسبل تحقيق نموهما على المستويين المحلي والدولي. حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا.

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