انطلاق الدورة الأولى لتحدي أبطال الإنقاذ في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، منافسات تحدي أبطال الإنقاذ في نسختها الأولى.

وشهدت المنافسات التي تستمر لمدة يومين، تنافساً قوياً بين 25 مشاركاً يمثلون 5 فرق من أجل الوصول إلى أفضل أداء وتحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على تنظيم بطولات وفعاليات رياضية، ذات طابع في العمليات الشرطية ومهام إنسانية للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات والبرامج تسهم في تعزيز تواصل الشرطة مع أفراد المجتمع وتعزز الروح الإيجابية.

من جهته، قال اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ إن تنظيم تحدي أبطال الإنقاذ يأتي لخلق تحدٍ ومنافسة بين طلبة المدارس في مسابقات خاصة بعمليات الإنقاذ لانعكاسها الإيجابي على الطالب نفسه، ودعماً للمسؤولية المجتمعية بين الشباب من طلبة المدارس، لافتاً إلى أن التحدي فرصة للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، وتشجيعهم على استعراض مهاراتهم وإبداعاتهم.

وأضاف إن المنافسات شملت ارتداء معدات الإنزال، وتحدي ربط العقد، وتحدي الركض (صعود الحاويات)، سحب الحبال، إرسال الدمية عبر الحبل، عملية الإنزال، رفع الأجسام الثقيلة باستخدام البالونات، تجاوز المتاهة الضيقة، إلى جانب تحدي سحب السيارة باستخدام نظام البكرات.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم هذا المنافسات التي تساهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم في الجوانب الخاصة بعمليات الإنقاذ، وفرصة للتعرف على مهام وأعمال فرق الإنقاذ في شرطة دبي وآلية التعامل مع البلاغات المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز