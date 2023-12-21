حاكم الشارقة يزور مشروعات «الجادة»

المصدر: الشارقة - البيان

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زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، مشروعات منطقة الجادة بمدينة الشارقة، التي تطورها شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، على مساحة 24 مليون قدم مربعة.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل سموه، زيارته بمركز الزوار، التابع لـ «مشتل شجر»، مستمعاً سموه للمعلومات والخدمات التي يقدمها، حيث يحتوي المركز على أنواع عديدة من النباتات المزروعة في مشاريع «أرادَ»، ويتم من خلاله تقديم المعلومات عن فوائد الأشجار، ودور المركز في الترويج للزراعة وأهميتها، ومساهمة المشتل في الأمور التي تتعلق بالتنوّع الحيوي.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مشروع «مشتل شجر»، متعرفاً إلى أنواع الأشجار والنباتات المزروعة، حيث يمتلك المشتل أكثر من 130 ألف شجرة، ستتم زراعتها في المشروعات التابعة للشركة، ويعتبر أحد أكبر المشاتل في الدولة، ويقع على مساحة 1.6 مليون قدم مربعة.

واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الأشجار بالمشتل، الذي يضم 50 نوعاً، ثم تعرّف سموه خلال الزيارة إلى المشروعات والمرافق المتنوعة التي تضمها الجادة، مطلعاً سموه على خدمات البنية التحتية التي تخدم سُكان وزوار المنطقة، إضافة إلى العناصر الجمالية والمعمارية فيها.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في مجمع «نست» السكني، والمخصص لطلبة الجامعات، مطلعاً سموه على الوحدات السكنية التي يضمها المجمع، والخدمات التي يقدمها لساكنيه، وتعرف سموه إلى المرافق المصاحبة للمجمع السكني، التي توفر للطلبة بيئة دراسية مُثلى، إضافة إلى المناطق الترفيهية.

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