رأس الخيمة تحدد اشتراطات لمنح تراخيص التخييم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تسهم الأجواء المعتدلة التي تشهدها دولة الإمارات، وخاصة إمارة رأس الخيمة، في مثل هذا الوقت من العام، في زيادة السياحة الداخلية، حيث يفضل العديد من العائلات عدم السفر، والبقاء داخل الدولة، والاستمتاع بالمناطق البرية الطبيعية التي تشكل نقاط جذب لإقامة السهرات العائلية، إلى جانب مناطق التخييم، وقضاء أوقات سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء، وتشمل تلك المناطق أودية جبلية وكثباناً رملية بديعة التكوينات، تكفل لمحبي البيئة الطبيعية والصحراء، ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المختلفة في أجواء من المرح والسعادة، بالإضافة إلى إقبال العائلات على التخييم لقضاء أوقات مميزة في قلب الطبيعة، بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وحددت دائرة بلدية رأس الخيمة عدة اشتراطات لإصدار موافقة الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في إمارة رأس الخيمة، حتى نهاية شهر أبريل، ضمن جهودها لتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع، وضمان تقديم أفضل الخدمات، تعزيزاً لرفاهية المجتمع.

شروط ومعايير

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام الدائرة أن الدائرة تضع سعادة المستفيدين ومرتادي أماكن التخييم، ضمن أولوياتها، لضمان التخييم الآمن والمريح، وتعزيزاً لرؤية الإمارة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فيها.

ووفرت الدائرة جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، وتم تجهيز مواقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إضافة إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة، لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين، من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.

وأضاف: حددت بلدية رأس الخيمة شروطاً أساسية لتنظيم عملية التخييم، والحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية، مثل الالتزام بالاستخدام الخاص المؤقت للمخيم، من جانب صاحب التصريح، وعدم تأجيره لأي نشاط آخر، واتباع جميع القوانين والالتزام بحدود المخيم، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة، مع الالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات، والحرص على نظافة الموقع، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة، مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة، ومكبرات الصوت وطائرات الدرون التي قد تسبب إزعاجاً للآخرين، وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات.

وأشار إلى أن الدائرة أقرت أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بالشروط والمحددات المنصوصة من قبل بلدية رأس الخيمة، بالإضافة إلى عقوبات ومصادرة رسوم التأمين لصالح البلدية.

وتتمتع المناطق البرية الطبيعية في رأس الخيمة، بخدمات أمنية يقدمها رجال الشرطة على مدار الساعة، لتوفير الأمان ومنع التجاوزات، بالإضافة إلى دور فرق دائرة الخدمات العامة، من خلال دوريات «راقب» البيئية، لمنع التجاوزات الخاصة بقطع الأشجار أو إشعال الحطب فوق الرمال مباشرةً، وتوفير حاويات من المعدن للتخلص الآمن من بقايا الفحم، وضمان عدم اندلاع نيران في المخلفات، وتخضع مناطق التخييم لاشتراطات خاصة، قبل البدء بحجز الموقع أو الإقامة.

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