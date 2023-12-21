«كهرباء دبي» و«مايكروسوفت» تتعاونان في الابتكار والاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من شركة مايكروسوفت العالمية، برئاسة رالف هاوبتر رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مايكروسوفت العالمية، لا سيما في مختلف مجالات الابتكار والاستدامة، في ضوء الرؤية المشتركة للجانبين بأهمية دفع عجلة الابتكار، والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لدعم الاستدامة والتحول الرقمي.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي، في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي للاستفادة من التقنيات الحديثة في عملياتها، والتزامها بتحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

خلال الاجتماع، سلط معالي الطاير الضوء على أبرز المشاريع المبتكرة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تسعى الهيئة من خلال «ديوا الرقمية»، ذراعها الرقمية، إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث ترتكز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية، مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني.

من جانبه، أثنى رالف هاوبتر رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الابتكار، واعتماد أحدث التقنيات العالمية، مؤكداً حرص مايكروسوفت على تعزيز التعاون مع الهيئة.

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