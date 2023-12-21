بلدية دبي تقدم خدمات متكاملة لإسعاد أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكدت بلدية دبي مواصلة جهود تمكين فئة أصحاب الهمم والارتقاء بنسب دمجهم في المجتمع بشكل فعال، ورفع مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم، وذلك عبر جملة من التسهيلات والخدمات المتكاملة والرائدة التي تقدمها وتوفرها لهم سواءً في الإجراءات الإدارية، أو الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والشواطئ، أو مراكز التسوق والأماكن السياحية والمباني.

أرقام قياسية

وحصلت بلدية دبي على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين (WDU)، الجهة الوحيدة التي تمنح شهادات دولية للمرافق والمباني المؤهلة لأصحاب الهمم، وحصدت أيضاً على الشهادة المعتمدة دولياً عن فئة مراكز الخدمة الملائمة لمتطلبات أصحاب الهمم، وذلك بعد استيفاء مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للبلدية لمعايير سهولة الوصول لأصحاب الهمم. كما سجلت البلدية رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول درابزين بلغة بريل في العالم بطول وصل إلى 319 متراً و11 سنتيمتراً على امتداد برواز دبي، أحد أبرز مرافق إمارة دبي.

وأنجزت بلدية دبي خلال يونيو 2023، تطوير وتأهيل الشواطئ العامة في دبي، لتكون صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، حيث وفرت تسهيلات ومنصات لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى مياه البحر بسهولة ويسر وأمان. وزودت البلدية الشواطئ بـ10 مداخل وممرات لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى البحر، و28 موقف شاطئ للمركبات المخصصة لهم، و7 كراسٍ متحركة في الشواطئ العامة، و8 كراسٍ عائمة للاستخدام في السباحة، كما وفرت منصة بحرية بطول 73 متراً على شاطئ جميرا 2.

تأهيل حديقة الخور

وأنجزت بلدية دبي خلال النصف الأول من 2023، مشروع تأهيل وتهيئة حديقة الخور وجعلها مرفقاً مؤهلاً ومناسباً لمتطلبات أصحاب الهمم حسب كود دبي للبناء، حيث يُسهم المشروع في تعزيز المؤشرات التنافسية لإمارة دبي، وتحقيق استراتيجية البلدية ومستهدفاتها لرعاية أصحاب الهمم.

وخصصت البلدية بعض المواقف لأصحاب الهمم نسبتها 2 % من إجمالي المواقف في الحديقة، كما زودت الحديقة برصيف تحذيري عن طريق اللمس ومسار يمكن الوصول إليه مع لافتات، كذلك، وفرت نظام تعزيز السمع في جميع غرف الأمن القريبة من مدخل المركز للأشخاص ضعاف البصر.

ووفرت مسارات خاصة بأصحاب الهمم بلغة بريل، وأرصفة تحذيرية في بداية ونهاية كل مستوى بما ذلك المنحدرات والسلالم والمصاعد أو أي عنصر خطير، لتسهيل إمكانية وصولهم بأمان إلى وجهتهم.

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