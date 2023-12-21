916 شركة مخالفة لقرارات التوطين

المصدر: دبي- البيان

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تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين من ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، التوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى، أول من أمس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر منصة «X»، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشآت المخالفة تتمثل في تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين المحددة وفق قرار التوطين، وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية، فيما تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، إيقاف الانتفاع من برنامج نافس واسترداد المنافع المالية السابقة.

وذكرت الوزارة أنها تحيل كذلك المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تلغي تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً.

حزم

وأكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

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