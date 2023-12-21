مواطنة توزع نباتات شجرة الغاف في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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لم تتردد الشابة المواطنة منى الساعدي، تربوية، وإدارية في مدرسة ابن خلدون في منطقة العين الخضراء، في المبادرة بتوزيع 100 نبتة غاف على عدد من مدارس العين، وأفراد عائلتها، وأفراد المجتمع، تشجيعاً على زراعة الغاف، الذي يعد ثروة متعددة الفوائد، ومنها مكافحة التصحر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال امتصاصها، وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي كون شجرة الغاف، تحظى بمكانة خاصة لدى أهل الإمارات، نظراً لقيمتها البيئية المتعددة، إلى جانب اقترانها اللامحدود بهوية الدولة وتراثها.

وأكدت أن الدولة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، قد أولت اهتماماً كبيراً بالغاف، وأطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها.

وقالت منى الساعدي: «إن أشجار الغاف في شتى إمارات الدولة، تقف شاهدة وبشموخ على اهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، وتشجيعه ودعمه للزراعة، حيث اهتم الشيخ زايد، بزراعة شتى أنواع الأشجار عموماً، والغاف بشكل خاص، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها».

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