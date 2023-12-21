إنشاء عيادة طوارئ في مقر النيابة العامة للدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت النيابة العامة للدولة، اتفاقية تعاون مع برجيل القابضة لإنشاء وإدارة عيادة للطوارئ والإسعافات الأولية، تقدم من خلالها المساعدات والمشورات والنصائح الطبية بصورة عاجلة لموظفي النيابة العامة وذويهم سواء داخل العيادة نفسها أو من خلال نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المتخصصة.

تتضمن الاتفاقية قيام فريق طبي متخصص بتقديم خدمات الإسعافات الأولية وخدمات فحص العلامات الحيوية سواء لمرض السكري أو الضغط وغيرهما، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لحالات الطوارئ وتقديم أدوية للحالات الطارئة على مدار ساعات العمل في المقر الرئيس للنيابة العامة للدولة.

وقع الاتفاقية من جانب النيابة العامة للدولة سالم علي الزعابي القائم بأعمال إدارة الموارد البشرية والمالية، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال في برجيل.

وقال سالم علي الزعابي: «تتماشى الاتفاقية مع توجهات النيابة العامة للدولة لتوفير كافة الخدمات الصحية لمنتسبيها ومراجعيها المترددين على مقار النيابة، بحيث يتم التعامل مع أي حالات طارئة أو حرجة بما يحقق الطمأنينة والراحة للجميع». وتشمل الاتفاقية تعاون برجيل القابضة في إدارة عيادة الإسعافات الأولية الموجودة ضمن مرافق النيابة العامة للدولة، وتقديم خدمات علاجية أساسية لمنتسبي النيابة وعوائلهم.

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