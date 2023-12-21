بحيرة ليم.. لوحة إبداعية تخطف الأنظار

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر منطقة حتا بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية، وتنفرد بملامح جمالية ساحرة، جعلت منها وجهة سياحية وثقافية وتراثية بامتياز، فهي مكان مثالي لعشاق المغامرات ومحبي الطبيعة، ومقصد للباحثين عن الأجواء الهادئة والباردة في فصل الشتاء والمعتدلة في فصل الصيف، يجد فيها الزائر خيارات متنوعة من الأنشطة والترفيه ومناظر خلابة كفيلة بأن تجعل تفاصيل الرحلة إلى منطقة حتا محفورة في الذاكرة.

فحتا تضم العديد من مقومات الجذب السياحية التي أضافت عليها المشاريع التطويرية بعداً آخر من الجمال ولمسة فنية ساحرة، كبحيرة ليم الوجهة الأحدث في منطقة حتا، والتي كشفت عن جمالياتها لاستقبال زوار مهرجان «شتانا في حتا»، والذي تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري، إذ تحتضن البحيرة الجزء الأكبر من الفعاليات والأنشطة التي تقام طيلة أيام الحدث الذي يحظى بإقبال جماهيري كبير من مختلف مناطق وإمارات الدولة.

معلم سياحي

تقع بحيرة ليم على مقربة من دوار حتا، وتحديداً في الجهة اليمنى من الطريق المؤدي لسد حتا، وتعد البحيرة معلماً سياحياً جديداً جاء ضمن حزمة مشاريع خطة حتا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير حتا، وتنفرد بمناظر خلابة تشكلت نتيجة لانعكاس ألوان الجبال والأشجار في بحيرة المياه العذبة التي تمتد على مساحة كبيرة، إلى جانب الجسور ذات التصميم الفريد التي تتيح للزوار الانتقال على ضفاف البحيرة والاستمتاع بمناظر الجبال وغروب الشمس والتقاط الصور الجمالية والتذكارية.

صممت بحيرة ليم كمساحة لإلهام مخيلة الزوار ولتكون وجهة مثالية للاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة، تمكنت بمرافقها المتطورة التي تضمها وتصميمها المنبثق من ألوان جبال حتا من جذب أنظار الزوار والعائلات واستقطابهم لقضاء أمتع الأوقات في رحاب البيئة الجبلية وما تزخر به من هدوء وسكون، حيث توفر لهم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للاستمتاع بالطبيعة وسط الجبال الشاهقة كالتخييم والنزهات، والاستراحات المجانية المخصصة للشواء إلى جانب مساحات لممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية والجري لمسافات طويلة وركوب القوارب الصغيرة «الكاياك» وممارسة التجديف فيها وقيادة السكوتر الكهربائي.

أنشئت بحيرة ليم على مساحة ثلاثة هكتارات، طورتها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا في قلب منطقة حتا الجبلية، لتضيف جمالاً لطبيعة حتا الساحرة مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، وتتركز فيها فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» على طول البحيرة، وتعد نقطة محورية لورش العمل والفعاليات وأنشطة المهرجان، حيث تضم المسرح الرئيسي الذي تنظم فيه مسابقات تراثية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، إلى جانب فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية والعالمية التي تقدمها المطاعم والأكشاك المنتشرة على المساحات المحيطة بالبحيرة، وتقام الفعاليات طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية «السبت والأحد» من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

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