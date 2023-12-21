طلبة «كندية دبي» يبتكرون حلولاً ذكية لاستدامة المباني

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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ابتكر فريق من طلبة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجامعة الكندية بدبي، حلاً يساهم في تعزيز صحة وكفاءة المباني السكنية والتجارية وتحويلها إلى ذكية ومستدامة، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعناصر الهندسة المعمارية الحضرية، والزراعة الذكية، والمدن الذكية، لإنشاء نظام بيئي يدعم الزراعة العمودية داخل المباني الذكية والمستجيبة.

وفاز المشروع المبتكر بالمركز الثالث في مسابقة «صناع المستقبل 2023» التي تنظمها شركة Software AG، كما استعرضوه في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (GITEX) العالمي بدبي هذا العام.

وأوضح الطلبة ياسمين صادق، ومصطفى شريف، وأيمن شمس الدين، والخريج عادل يوسفي، من قسم هندسة الكمبيوتر والعلوم الحاسوبية، أن المشروع يركز بشكل خاص على الابتكارات في مجال الزراعة باستخدام إنترنت الأشياء، ويشمل المزارع الذكية الرأسية التي يتم دمجها في تصميمات المباني ومراقبتها من خلال صور الأقمار الصناعية واستخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات المتقدمة، لتقييم مؤشرات صحة النبات المختلفة، مثل الرطوبة ودرجة الحموضة في التربة ومستويات المغذيات.

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