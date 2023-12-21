61 فريقاً في «مسابقة الإمارات للروبوتات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تقدم 61 فريقاً جامعياً من 14 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الثانية من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي يتم تنظيمها بالشراكة بين «مختبرات دبي للمستقبل» و«جامعة خليفة» و«جامعة روتشستر للتكنولوجيا».

وسيتم تقييم طلبات المشاركة في المسابقة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات هندسة الروبوتات لاختيار الفرق المتأهلة المكونة من 3 إلى 6 أفراد إلى المرحلة النهائية التي ستنعقد منافساتها في فبراير 2024.

وستركز منافسات «مسابقة الإمارات للروبوتات» على 3 تحديات رئيسية تشمل الاستدامة، وإعادة التدوير، وجمع المخلفات. حيث ستعمل الفرق المشاركة على تطوير روبوتات يمكنها إعادة تدوير المخلفات وتوزيعها في أماكن مخصصة، أو جمع المخلفات من الأرض ووضعها في مستوعبات، أو استخلاص المخلفات العائمة على المسطحات المائية.

وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن مسابقة الإمارات للروبوتات» تهدف إلى مواصلة إعداد جيل جديد من مطوري الروبوتات في دولة الإمارات عبر إتاحة الفرصة لعرض مهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المستقبلية، والمساهمة في إيجاد حلول إبداعية لأهم التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: «يسرنا المشاركة في تنظيم الدورة الثانية من مسابقة الإمارات للروبوتات، والتي شهدت العام السابق تطوير الكثير من الحلول الخلاقة لمختلف التحديات، ونتطلع لرؤية المزيد من المبدعين والمبتكرين في مجال الروبوتات هذا العام».

وأعرب الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة عن سروره بالتعاون المثمر مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة روتشستر للتكنولوجيا لتنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على التخصص في مجال تطوير وابتكار الروبوتات.

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