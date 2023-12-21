فريق «الإمارات للتعليم المدرسي» يحصد المركز الأول في أولمبياد «قوة المعرفة» الدولي

المصدر: دبي - وام

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أحرز فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المركز الأول في الأولمبياد الدولي لتحدي الهندسة في صناعة وبرمجة الروبوتات وأساسيات الفضاء «قوة المعرفة» الذي عقد في موسكو.

كما فاز الطالب سعيد أحمد مسعود سالم القمزي بالمركز الأول في قوة التأثير والابتكار، وتم تكريمه بشهادة الدبلوم المعتمد من محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد حصده أعلى نسبة تصويت بين جميع الطلبة المشاركين، فيما تم تتويج الطالبة علياء عبيد أحمد بونعاس الرميثي بلقب سفيرة للنوايا الحسنة للأولمبياد لدورة 2024.

وهنأ المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة الفائزين على ما حققوه من مراكز متقدمة في هذه المسابقة الرائدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مدى الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتعزيز قدرات الطلبة في مختلف المجالات العلمية لاسيما الهندسة والبرمجة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها أولوية وطنية تسعى المؤسسة إلى تحقيقها لتنشئة أجيال متمكنة من مهارات المستقبل.

ويهدف أولمبياد «قوة المعرفة» إلى دعم البناء المعرفي للطلبة في العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي وصناعة وبرمجة الروبوتات وأساسيات علوم الفضاء.

وعقدت منافسات المسابقة الدولية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023 بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من 80 منطقة في روسيا الاتحادية وخمس دول أخرى.

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