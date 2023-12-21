شرطة أبوظبي تدعو لحماية الأطفال من حوادث السقوط

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت شرطة أبوظبي ضمن حملتها للتوعية «شتاؤنا آمن وممتع» بنسختها السادسة، الأسر إلى ضرورة إغلاق الشرفات دائماً لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفات.

وأوضحت أن معظم حوادث سقوط الأطفال من الشرفات التي وقعت في السابق تبين أن إهمال الأسرة كان سبباً رئيسياً في حدوثها، بالإضافة إلى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات ما يؤدي إلى سقوطهم.

وشددت على ضرورة تركيب وسائل حماية على النوافذ مثل القضبان المعدنية مع اختيار أجود الأنواع وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لا تسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق.

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