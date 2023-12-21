«قانونية دبي» تستشرف مستقبل الوظائف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع المركز الأوروبي (ADR)، جلسة عصف ذهني استعرضت متطلبات استشراف المستقبل في العمل القانوني، وما تقتضيه من مهارات لمواكبة التحولات والمتغيرات في هذا القطاع الحيوي، في إطار ما تبذله من جهود في تنفيذ توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل.

واستعرضت الجلسة التي حضرها عدد من المديرين والمستشارين القانونيين بالدائرة، تحولات الواقع ومتطلبات استشراف المستقبل في الوظائف القانونية، وانعكاساتها في إجراءات العمل والمهارات المطلوبة، لضمان جاهزية المؤسسة للمستقبل ومرونتها للتعامل مع تلك التحولات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز