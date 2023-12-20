الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية

المصدر: البيان

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اعتمدت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً، بشأن الصحة النفسية، ومن أبرز أحكامه:

- حظر تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للقانون.

- ضمان الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ورعايته الصحية.

- إقرار ضمانات صحية تراعي الفئة العمرية للمريض النفسي القاصر، وتحقق مصلحته.

كما تضمن القانون، تشكيل لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة، إضافة إلى لجنة لرعاية حقوق المرضى، في كل منشأة صحية نفسية.

وأقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس ومائتي ألف درهم غرامة، على مخالفة أحكام القانون.

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