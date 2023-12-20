بدء ضخ المياه المحلاة إلى سكان غزة من محطات التحلية الإماراتية المقامة في رفح المصرية

المصدر: وام

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أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة الى الأشقاء الفلسطينين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر، حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

وجاء نجاح ضخ المياه إلى داخل القطاع في توقيت يعاني فيه سكان غزة من شح المياه المحلاة، حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.

وكانت معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، دشنت بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 3 محطات تحلية مياه شيدتها الإمارات لهذا الغرض وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

و ستعمل المحطات الثلاثة على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

ويأتي تدشين هذه المحطات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي اطلقتها الدولة في الخامس من نوفمبرالماضي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة حيث قامت بإرسال 115 طائرة منذ ذلك الوقت حملت المستشفى الميداني، ومحطات تحلية المياه، وأكثر 7,615 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

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