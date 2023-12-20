حمدان بن محمد يبارك لمشعل الأحمد توليه الحكم في الكويت

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد ... ندعو الله عز وجل بأن يلهمكم السداد والتوفيق وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء"

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