مكتوم بن محمد: نبارك للشيخ مشعل الأحمد أداء اليمين الدستورية أميراً للكويت

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة أداءه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، بقيادة سموّه تدخل الكويت مرحلةً جديدة في مسيرتها، نتمنى لسموّه التوفيق في تحقيق المزيد من التنمية والتطور للكويت، وندعو الله أن يديم على الكويت قيادةً وشعباً الازدهار والأمن والسداد.».

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